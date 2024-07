“Pulguita” Rodríguez fue presentado en Atlético Tucumán: “Por fin estamos en casa”

En relación al dorsal que utilizaría, el delantero aseguró que lo que más anhela es volver a calzarse la camiseta del "decano". "No sé. Lo que más quiero es ponerme la remera de entrenamiento y prepararme para ponerme bien físicamente. Después usaré el número que sea. Uno va a estar feliz porque está en casa. Volver a pisar el Monumental va a ser algo único. Una vez usé la 13 frente a Talleres de Perico y no me conocían. El número no interesa", dijo. "El cosquilleo está. Me siento como cuando firmé el primer contrato con Atlético", añadió.