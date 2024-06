Cisneros, contra Martín Menem: "nos quiere hacer quedar como una caterva de buscas"

"Nos refriega por la cara todo como diciendo 'yo dono mi sueldo'. Yo no cobro mi sueldo tampoco, pero no ando haciendo política con eso, me parece política de baja estopa, porque eso es antipolítica, no es política. No todos tienen la suerte de haber nacido en cunita de oro para cobrar la dieta y sortearla", cuestionó Cisneros.