Diputados aprobó la Ley Bases y la restitución de Ganancias

Observaciones

Más allá de pararse en la vereda contraria a los documentos en debate, la bancada kirchnerista hizo hincapié en que las leyes deben respetar el principio de bicameralidad establecido Constitución Nacional y no descartó que muchos aspectos de las normativas sean judicializados. “El artículo 81 habla de un ‘desecho total a un proyecto de ley’ y es aplicable a estas leyes ómnibus y a cada ley contenida en su interior. El paquete fiscal tiene aspectos que poseen autonomía normativa y se estructuran como leyes propias y no pueden ser tratadas nuevamente”, precisó Vanesa Siley (UP).