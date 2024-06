Declararía Sacca en el juicio por presuntas irregularidades con fondos mineros

En el juicio oral por presuntas irregularidades con las utilidades de la minería en la Universidad Nacional de Tucumán entre 2006 y 2009 declararán hoy el ex subsecretario Administrativo de la UNT, Luis Fernando Sacca, la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, y el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.