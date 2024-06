Las Yaguaretés debutaron con triunfo en el repechaje olímpico de rugby 7s

Instantes después, Argentina ganó la salida tras el try, y Virginia Brígido tomó la pelota y se mandó por la derecha, ante el desorden defensivo, para volver a apoyar. Sobre el final, un scrum generado por un knock on de las samoanas cerca de su propio ingoal terminó con un nuevo try de Padellaro. Como ambos ensayos fueron convertidos por González, el marcador terminó siendo de 26-5 a favor de las argentinas.