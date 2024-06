Beatriz Avila, sobre el llamado a un pacto nacional: “Tucumán tiene una gran oportunidad”

Avila consideró que hay una incapacidad para encontrar consensos y denominadores comunes. “Las diferencias son razonables y forman parte de la esencia de la democracia. No soy parte del gobierno, represento a una parte de la oposición. Sin embargo, estoy convencida que debemos dejar de lado las mezquindades. Y el problema no es Milei sí o Milei no, hay algo que viene pasando desde hace más de 40 años. No podemos seguir tropezando con la misma piedra”, insistió.