Brasil dispuso una serie de normas para sus jugadores de cara a la Copa América 2024

El lateral Yan Couto reveló que se quitó la tintura rosa de su cabello al incorporarse a la concentración con la selección para la Copa América 2024 porque se lo pidió la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). "Fue una petición, básicamente. Me dijeron que el rosa es medio de extravagante. Yo no lo veo así, pero lo respeto. Me lo pidieron y lo hice", afirmó el futbolista que juega en el Girona.