El rompecabezas de Federico van Mameren: “En Argentina, el circo comienza mañana su función”

Agregó que en el circo actual ya no importa las diferencias de clases o la grieta. “Hay una discusión política y en estos momentos en ese circo todavía no hay quórum para la Ley Bases. ¿Por qué decimos que hay un problema político? Porque no importa lo que se está discutiendo. Hay un gran susto del Presidente de la Nación, porque pasado mañana tiene que estar con el Grupo de los Siete (G7). ¿Qué le va a ofrecer a los inversores? Él no tiene ni una butaca en el circo”, planteó.