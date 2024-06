El impactante recibimiento para un ídolo en Brasil

El “Flu” todavía no conoce rival para la próxima fase de la copa, puede ser The Strongest o Gremio, todo se definirá mañana cuando se complete el grupo C. El defensor con pasado en Chelsea compartió imágenes sobre su bienvenida en sus redes sociales: "A las 5 de la mañana... ¡todavía no lo puedo creer! ¡Son los mejores hinchas del mundo! Nos vemos en el Maracaná", escribió Silva en su cuenta de X.