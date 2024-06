Diputados: la oposición llega a un acuerdo para dar media sanción a una nueva movilidad jubilatoria

En una sesión especial de la Cámara de Diputados, se avanzaron negociaciones cruciales entre Unión por la Patria (UP) y la oposición dialoguista para votar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El dictamen de mayoría de UP, que será el primero en ser votado, tiene similitudes con la propuesta de la UCR y otros bloques, aunque difieren significativamente en el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que UP se niega a utilizar para pagar deudas. Sin un acuerdo entre los bloques, ninguna de las propuestas tendría sentido, lo que llevó a intensas negociaciones para evitar un estancamiento y asegurar la media sanción.