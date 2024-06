San Martín de Tucumán: "Tuvimos actitud para aferrarnos al resultado", dijo Diego Flores

Luego de la victoria sobre Alvarado y en rueda, el técnico de San Martín de Tucumán Diego Flores reconoció que no fue el partido perfecto el de su equipo. “Cuando repaso a cada jugador, me doy cuenta que hubo pocos puntos bajos. Pero más allá de que la producción después del gol no haya sido contundente, tuvimos una actitud para aferrarnos al resultado; con mucho despliegue físico”, dijo el entrenador, que destacó la importancia de haber ganado.