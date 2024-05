Jubilación o cargo público: cómo impacta la ley que impide el cobro de dos haberes

En la Legislatura hay varios casos vinculados a la interna entre manzuristas y jaldistas. La lista incluye al prosecretario administrativo, Oscar Fioritto; al director de Relaciones Institucionales, Ramón Vicente Nicastro; a los ex ministros Eduardo Garvich y José Alberto Cúneo Vergés, a la ex secretaria general de la Gobernación, Silvia Laura Pérez, al ex funcionario del Siprosa, José Gandur y al ex defensor del Pueblo Fernando Said Juri Debbo. En el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dan por ratificados hasta el momento a Fioritto, a Nicastro y a Cúneo Vergés.