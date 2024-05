LA GACETA entregó el auto 0 KM al ganador de los Números de Oro

Vera comentó que todos los días viernes adquiere entre 8 y 11 ejemplares del diario para participar en los sorteos, un esfuerzo que finalmente rindió frutos. "Dios nuestro Señor me ha elegido el cupón ganador. Es algo que no se puede creer". Por su parte, Silvia, la hermana de Benjamín, compartió la emoción del momento. "Estoy muy contenta por él. Es un momento importante y no podía faltar para acompañarlo". Por su parte, el hijo también expresó su felicidad: "Es una bendición, de tantos usuarios, él fue el elegido. Ahora podrá disfrutar y compartir con sus seres queridos".