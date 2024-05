Un tucumano es campeón argentino de paratriatlón, desafiando las limitaciones visuales

Sin embargo el resultado no fue el esperado. “Fuimos en el momento en el que eran los Juegos Panamericanos, tuvimos una entrevista con la comisión y tomaron una decisión muy arbitraria. Le hicieron un examen médico en un consultorio y se veía claramente que Facundo no tenía mucha visión a una distancia más o menos de un metro. No acertaba varias letras que ellos ponían. No fue un examen deportivo, en un ambiente libre bajo las condiciones climáticas”, reclama el guía de Vera. “Si hay sol, prácticamente no ve nada. Si está nublado ve algo, puede diferenciar los colores. No le querían dar categoría porque decían que se puede manejar solo y eso es imposible”, agrega.