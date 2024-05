La dura crítica de un ex ministro de Alberto Fernández a La Cámpora: "Es un club de fans"

Durante una entrevista con el canal Laca Stream, el dirigente recordó su paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo durante la gestión del Frente de Todos (FdT) y afirmó que “fueron meses, probablemente años, en los que yo estaba expuesto a críticas internas, boicots”. “Aclaro: yo no le tengo temor a la discusión interna, yo me dedico a esto desde los 13 años y después me dediqué a los roles técnicos. Es algo natural discutir con un compañero o con una compañera una medida o una idea”.