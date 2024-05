El Gobierno Nacional no financiará los Juegos Evita y le modificarán el nombre

Por otro lado, el Gobierno definió que no financiará ningún ámbito de los, hasta ahora, Juegos Evita. De esta manera, cada deportista debería asumir los gastos de transporte, hotelería y comida. Asimismo, cada provincia, que no tiene un sistema de competencias propio, tendría que realizar un erogación de gran magnitud, en un contexto socioeconómico que no ayuda, para garantizar que se lleven a cabo los Juegos.