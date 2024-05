Córdoba se viste de oficialismo, sin Pacto de Mayo

Adorni explicó que no había condiciones para que se lleve a cabo la firma del Pacto de Mayo, debido a que no culminó el proceso de debate de la llamada “Ley Bases”. “A nosotros no nos importan las fotos; nos importan los acuerdos para sacar a la Argentina adelante. Las grandes revoluciones en la historia de la humanidad se dieron siempre por el impulso de ciudadanos de a pie. Córdoba es la Meca de la libertad; y es donde el 19 de noviembre pasado, el hoy Presidente arrasó en las elecciones”, dijo Adorni.