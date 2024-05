Monseñor Ferrari: "A muchos abuelos se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar medicamentos"

¿Comer o comprar medicamentos?

"¡Cuántas situaciones nuevas después de la pandemia!, y cuántos que siguen necesitando de nosotros, de cada uno, de los que tenemos responsabilidades frente a los ciudadanos. Y la tentación de replegarnos está, de volvernos hacia nosotros mismos y de no ver, como decíamos los obispos en abril de este año en nuestra asamblea plenaria, que “avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico -advirtió-, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza -remarcó-; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día; se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación…, hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria. Son tiempos complejos, por momentos contradictorios, en los que conviven una esperanza y paciencia honda de nuestro pueblo, que habla de su grandeza de corazón, con una incertidumbre y una creciente vulnerabilidad de las personas", afirmó.