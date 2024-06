Luego de imponerse en las urnas, Rubén Moisello dio novedades sobre el futuro de Nahuel Banegas

En tanto, en las últimas horas desde Córdoba aseguraron que Belgrano ya tendría un principio de acuerdo con Nahuel Banegas. Sin embargo, como el jugador tiene contrato con San Martín hasta diciembre de 2026, debería ponerse de acuerdo con la dirigencia “santa”. “El club recibió ofertas y ya dijo que no. Lo que no quiere decir es que si él se quiere ir, no lo haga”, admitió el presidente.