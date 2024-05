Guardiola y Rodri elogiaron el torneo de Julián Álvarez

Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, fue uno de los abanderados futbolísticos del City a lo largo de toda la temporada. Anotó ocho goles (uno en el duelo ante West Ham), para muchos es considerado el mejor mediocampista central del mundo y el español se despachó con palabras muy positivas para con el ex River. “Vino el año pasado y ya tuvo un rendimiento increíble. No es fácil adaptarse y para mí es el año de su consolidación. Es uno de los mejores delanteros del mundo… Con la baja de Kevin De Bruyne apareció en esa posición que no estaba acostumbrado y dio un rendimiento increíble al equipo. Para mí es uno de los jugadores de la temporada“, dijo Rodri en medio de los festejos.