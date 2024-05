Mascherano define quienes serán los mayores que irán a los Juegos Olímpicos de París

Un consagrado que podría ir como menor a los Juegos Olímpicos

La idea de Mascherano es convocar al volante Enzo Fernández, el jugador de Chelsea no ocuparía cupo de mayor y eso es una buena noticia para “Jefecito”, sin embargo la presencia del ex River de 23 años dependerá de la voluntad de Chelsea; en la semana previa al último partido en Premier League, el jugador no escondió sus ganas: “me encantaría, es una decisión del club y aún no lo hablé”, dijo. Si finalmente Mascherano consigue los avales para citarlos a todos, su lista de buena fe contaría con cinco (Thiago Almada es el capitán de la Sub-23) campeones del Mundo, que sin lugar a dudas le daría un salto de calidad a la selección que buscará conseguir por tercera vez el oro olímpico.