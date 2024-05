Escuelas con problemas por el frío

Varias escuelas del interior de la provincia se encuentran con problemas edilicios que impiden que sean bien calefaccionadas. Ya sea que se trate de instalaciones eléctricas defectuosas, ya sea que falten vidrios en las ventanas, no se puede impedir el frío. Eso ocurre, según el relevamiento realizado por LA GACETA, en las escuelas Monseñor Ferro e Independencia, de Concepción, Gregorio Aráoz de La Madrid de Gastona Norte, Finca Cornet, de Arcadia, y otras de Santa Ana, Simoca e Iltico. “A pesar de que a los chicos los mando bien abrigados, me cuentan que a veces no paran de tiritar hasta media mañana. Sin calefacción se convierten en una angustia las horas de clase”, dijo una madre a LA GACETA.