Juana Repetto relató en su Instagram cómo su cuerpo cambió luego del embarazo: “Superé los 100 kilos”

"Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones", destacó Repetto en los inicios del video. Allí fue el punto de inflexión, donde la actriz decidió que debía salir del lugar que tanto le incomodaba. "Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y porque no me sentía bien viéndome así".