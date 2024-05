La Legislatura aprobó la prisión preventiva para quienes ataquen a víctimas vulnerables

El proyecto fue repudiado por los radicales Silvia Elías de Pérez y José Seleme (Valores para Tucumán), quienes hicieron constar sus votos en contra. “Una medida de prisión preventiva es de carácter excepcional, es tomada en condiciones de extrema necesidad”, planteó el también productor agropecuario. La ex senadora, en tanto, remarcó que la prisión preventiva tiene otros fines constitucionales, que es para no obstaculizar la investigación o porque hay peligro de fuga. “Esto es algo forzado, amañado; un engendro que no corresponde”, comentó la radical.