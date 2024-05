Hockey: las chicas de Tucumán Rugby jugaron un amistoso contra los varones de Atlético Tucumán

Que los rivales de turno tomen nota. Ni ellas ni ellos dieron ninguna bocha por perdida en el sintético de Tucumán Rugby. La velocidad de juego en cuanto a intensidad no permitió establecer un dueño claro de ese parámetro. Entonces, fue alta. Ambos técnicos movieron mucho a sus jugadores y todos desplegaron su máximo nivel, porque de los dos lados había motivos. Para las chicas de Tucumán Rugby fue el último entrenamiento antes de ser anunciada la lista de 20 jugadoras que competirán en la Super Liga. “Hay mucha competencia. No es que hay 20 seguras. La diferencia es mínima”, indicó Gutiérrez. En el caso de los “decanos” el motivo de jugar el amistoso con tanto ímpetu tiene sustento en el plan que ejecuta Ferreira. Dejar una buena impresión en un entrenamiento poco habitual resulta altamente positivo para estar entre los titulares. “Quiero formar jugadores que puedan cumplir distintas funciones. Estos partidos dan la posibilidad de probar eso y otros sistemas también. Se les da la oportunidad a jugadores que en partidos por los puntos, por el resultado, quizás no nos arriesgamos a hacerlos entrar”, explicó el técnico del “deca”.