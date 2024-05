Legislatura: otorgan las funciones de fiscales a los auxiliares

Vargas Aignasse rechazó estas observaciones y la de otros correligionarios. “El auxiliar no puede firmar procedimientos”, afirmó. A su vez, aclaró que no es que se están duplicando la cantidad de fiscales. “Es aumentar la capacidad operativa. No tienen las mismas funciones. No es un fiscal y un fiscal subrogante, sólo un auxiliar calificado”, expresó.