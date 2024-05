"Este gobierno está haciendo cosas fantásticas", opinó Susana Giménez

La conductora le dio un móvil a Intrusos (América TV), donde le preguntaron por la polémica que desataron las recientes declaraciones de Guillermo Francella respecto al presidente de la Nación. "Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas, no me importan, no las leo. ¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó. Igualmente, que piense lo que se le dé la gana, para eso vivimos en democracia", respondió la diva.