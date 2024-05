Leer para crecer en libertad

Como explica en Tierras de penumbra el estudiante pobre, descubierto robando un libro en Blackwell’s, “leemos para comprobar que no estamos solos”. Hace falta una peculiar sintonía entre autor y lector, pues un libro es siempre -en palabras de Andrés Amorós- “un puente entre el alma de un escritor y la sensibilidad de un lector”. Por eso no tiene ningún sentido torturarse leyendo libros que no atraigan nuestra atención, ni obligarse a terminar un libro por el simple motivo de que lo hayamos comenzado. Invito siempre a dejar la lectura de un libro que a la página treinta no nos haya cautivado.