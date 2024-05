Gonzalo Quesada: "A Santiago Carreras me gustaba verlo jugar de fullback"

Quien opinó al respecto fue Gonzalo Quesada, ex entrenador del Jaguares que alcanzó la final del Súper Rugby 2019 y actual head coach de un seleccionado italiano que fue la revelación del Seis Naciones. "Para mí, puede jugar de 10. A mí me gustaba mucho cuando lo entrené. Me pareció un excelente fullback y me gustaba verlo jugar de fullback, pero entiendo que cada entrenador construye su equipo en cuanto a lo que prefiere y siente mejor", analizó Quesada en una entrevista con ESPN.