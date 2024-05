Milei: “No se anima Sánchez a hablar en un cara a cara”

Las duras palabras del presidente español, Pedro Sánchez, sobre el presidente Javier Milei no tardaron en tener respuesta. Sánchez, máximo exponente del Partido Socialista Obrero Español, había cuestionado al mandatario argentino y a sus pares de (ideólogos de derecha) Hungría e Italia por organizar la cumbre Europa Viva 24, con sede en Barcelona y los catalogó de “odiar la democracia”. El español sostuvo: “¿por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como Gobierno, todo lo que ellos detestan y odian: el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado de Bienestar fuerte, la democracia”.