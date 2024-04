Chahla rindió cuentas y se trazó nuevas metas

Los cortocircuitos entre la Municipalidad y el Concejo volvieron a quedar en evidencia. Si bien fue una jornada de sonrisas y entre las autoridades municipales, es sabido que en política los gestos dicen más que las palabras. Y no pasó desapercibido el nuevo faltazo de los ediles -en especial los oficialistas- en un evento importante para la Intendencia. Ocurrió el viernes pasado, por la reapertura de la Asistencia Pública, y se repitió ayer. Trascendió que no cayó bien entre los ediles algunas quejas que salieron de la Intendencia la semana pasada por algunas observaciones que habría realizado la comisión especial de seguimiento de la Emergencia Ambiental al plan de acción presentado por el Municipio. La intendenta Chahla, sin embargo, afirmó que tiene una relación excelente con los ediles. “Hablamos telefónicamente y cuando necesitan verme me van a ver. No tengo ningún problema con ellos”, expresó en rueda de prensa. En un tono similar se expresó el secretario de Gobierno, Martín Viola, quien dijo que no considera que sea un desaire sino cuestiones de agenda. “Por ahí se busca ruido en algunas cuestiones que no hay, cuando lo importante es otra cosa”, analizó. Mientras se llevaba a cabo el acto en el teatro, los ediles oficialistas Ernesto Nagle y José María Franco participaban junto a sus pares radicales Leandro Argañaraz y Federico Romano Norri de los festejos por los 105 años de la Escuela Especial Luis Braille. En tanto que el alfarista edil Carlos Arnedo usó su cuenta en la red X para destacar los logros que la intendenta en 180 días.