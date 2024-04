San Martín de Tucumán tendrá el desafío de sostener uno de sus principales atributos

Nahuel Banegas (vs. Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever), Juan Orellana (vs. Talleres Remedios de Escalada) y Tiago Peñalba en el último duelo contra el “sojero”, fueron los protagonistas de San Martín en la pelota parada durante las 13 fechas disputadas. Un atributo que el propio Flores se encargó de resaltar en más de una ocasión.