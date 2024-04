Marchiori, de un traspaso frustrado en inferiores a ser la figura de Vélez en las semifinales de la Copa de la Liga

“Me llamaron de que había quedado en el club, en Vélez, pero Gimnasia no me quiso dar el paso. No sé qué intereses había de por medio. Ahí empecé mi carrera en Gimnasia. Hasta hoy que, gracias al destino, terminó acá en Vélez, que es increíble”, explicó Marchiori, que dio detalles de cómo su familia se enteró de la noticia del pase al “fortín”. “Cuando le comenté lo de Vélez no lo podía creer. Lo primero que se habló fue de esto, de ‘mirá lo que es la vida que hace 10 o 12 años estuviste en el club y ahora volvés’. La verdad que impresionante, si lo soñás no sé si se te da”, agregó.