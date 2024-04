En el Anual tucumano de rugby aún no está todo dicho

En ese sentido, ya no hay poder humano ni divino que desplace a Lawn Tennis del primer puesto. La campaña de los "benjamines" hasta aquí ha sido impecable: ocho triunfos en ocho partidos (cinco de ellos con bonus ofensivo) le han dado una bolsa de 37 puntos sobre 40 posibles. De paso, tienen la mejor diferencia de tantos a favor en el torneo (180, habiendo marcado 338 y recibido 158), por haber sido el equipo más goleador y el segundo que menos tantos en contra sufrió. Ya con el primer puesto y la localía asegurados, el equipo dirigido por Álvaro Tejeda está a sólo un triunfo de completar una ronda intachable. Aunque no será fácil: en la fecha final deberá visitar al segundo mejor equipo de esta fase, Natación. De hecho, de no ser por la incesante persecución de los "blancos", la campaña de Lawn Tennis luciría mucho más contundente en comparación al resto.