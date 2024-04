Como en una fiesta: Sergio Berni bailó en vivo un clásico de los 80

Los conductores se enteraron al aire de que Berni había sido propietario de algunos boliches durante sus años jóvenes. "Me gustaba bailar la música, sentía el ritmo, me gustaba el 'pumba pumba'", contó el ex funcionario y enseguida lo desafiaron. "Si nosotros terminamos esta nota los tres bailando música electrónica allá, ¿vos cómo te sentirías?", consultó Rebord. "Les paso el trapo", contestó Berni sin dudarlo.