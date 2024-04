Copa Libertadores: River consiguió un triunfo que sirve para levantar el ánimo

La onda expansiva de un Superclásico siempre tarda en disiparse, para bien o para mal. En el caso de River, la eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional había resultado un golpe duro de asimilar, pero la proximidad de la Copa Libertadores le ofrecía una pronta oportunidad de sacarse de encima aunque fuera en parte el sabor de ese mal trago. Sí, no había clasificación en juego -sí un paso importante hacia ella-, pero lo mismo al “millonario” le interesaba llevarse un buen resultado para recuperar la confianza, levantar el ánimo y darle algo de aire a Martín Demichelis, cada vez más cuestionado por la tribuna. El 2-1 sobre Libertad en el Defensores del Chaco -una cancha difícil, y más después de tres días de lluvia que la dejaron maltrecha y poco apta para el tipo de juego que le gusta a “la banda”- terminó siendo justificado por el dominio de River en los extremos del partido. En la primera media hora, fue tan clara la superioridad del equipo argentino que si no hubo dos o tres goles de diferencia fue porque el arquero Rodrigo Morínigo estaba inspirado. Primero, para sacarle un tiro a colocar envenenado a Rodrigo Aliendro, que tenía destino de golazo, y después a Enzo Díaz. Y cuando no fue el 1 paraguayo, fue el VAR: Miguel Borja, que viene derechito en esto de hacer goles, facturó en la primera chance que tuvo, pero desde la cabina lo mandaron al frente por un offside casi imperceptible.