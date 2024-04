Juicio contra Alperovich: “Ella me dijo que José la había violado”, afirmó Mizrahi

Durante la audiencia también declaró Jorge Gassenbauer, ex ministro de Alperovich. El dirigente afirmó que la denunciante había llegado a convertirse en el centro de la campaña electoral, ya que era quien “manejaba todo” lo que hacía el entonces candidato a gobernador. “A mi ella me dijo que iba a renunciar porque no podía sobrellevar el estrés de la campaña. Me dijo que estaba agotada”, rememoró. “Era evidente que no estaba bien”, dijo Gassenbauer y paso siguiente aseguró que su ex jefe “no tenía situaciones críticas con las mujeres”. “Cuando me enteré de la denuncia el senador me dijo que era todo una operación de prensa. Nunca imaginé una situación de este tipo. La denuncia concluyó con la carrera política de Alperovich y con la mía también”, cerró.