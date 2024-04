Huirapuca y Monteros Vóley irán por el tercer puesto en el Regional de Salta

Por otra parte, en Catamarca se está jugando el regional en sus categorías C, D y E. En el C, Atlético buscará mañana el quinto puesto ante Old Lions B, tras haber derrotado 3-2 en shoot-out a Américo Tesorieri de La Rioja, luego de un 3-3 en los 60 minutos (dos goles de Nazhira Dip y uno de Micaela Licantica), mientras que Tucumán Rugby B jugará justamente ante los riojanos por el séptimo lugar, tras caer 2-0 ante Old Lions B.