San Martín, un equipo que sigue siendo irregular

Esta calificación no solo se restringe a la cosecha de puntos. Si bien no perdió, consiguió dos empates consecutivos que lo alejaron del líder de la zona. Pero lo más preocupante es la inconstancia en el juego. Claro, San Martín no encontró los métodos efectivos para quebrar la valla de Brown, equipo que no lograba mantener el arco en cero desde la fecha 3 frente a Güemes.