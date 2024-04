Esto es lo que pasa en tu cerebro cuando no desayunás

Qué desayunar para sentirme mejor

El mismo sitio ofrece una opción para quienes no desayunan pero quieren ingerir algo para evitar las consecuencias de no hacerlo. "Lo que el cerebro prefiere que comas, y cuándo, no siempre es bueno para el resto de tu cuerpo. Un mal desayuno puede tener consecuencias mentales y físicas", explica Wenk.