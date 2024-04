Taylor Swift y un nuevo disco cargado de emociones: habló de su ex y criticó a sus fans

La artista se encargó de aclarar todos los dichos que surgieron a raíz de su separación con el actor. En “Fresh Out The Slammer”, Taylor Swift reprocha la falta de comunicación en la pareja: “Otro verano, cubriéndome y retumbando truenos. No me entiende/Astillado en invierno, cenas silenciosas, amargas”. Como si eso fuese poco, también relata acerca de una tercera en discordia: “Él estaba con ella en sueños con ella, y yo en un túnel azul y oscuro esposada a este hechizo por sólo una hora de rayos solares”, descarga.