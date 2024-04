River y Boca prueban piezas para el Superclásico del domingo

En el caso de River, la disponibilidad de los jugadores es casi completa. Si bien la presencia de Paulo Díaz había estado en duda a causa de la molestia por la que no había salido a jugar el segundo tiempo contra Instituto, todo indica que la dolencia es menor, por lo que el chileno estará en condiciones de estar entre los titulares. Distinto es el caso de Miguel Borja: el colombiano sufrió una sobrecarga que lo marginó del partido contra "la gloria", y los médicos siguen de cerca su evolución para ver si estará al 100% el domingo. Lo esperarán hasta última hora, ya que se trata del goleador de River en el año (13 tantos en 15 partidos). No obstante, en caso de que el colombiano no llegue en condiciones, está la opción de Facundo Colidio, quien viene de ser la gran figura en Córdoba, con un hat-trick que selló la clasificación en un partido que había empezado complicado.