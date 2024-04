Salen a la venta las entradas para el Superclásico

Los tickets estarán disponibles para ser adquiridos sólo a través del sitio web Deportick. Al mediodía se habilitó la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que a las 14 se habilitará la venta en general. Un detalle importante a tener en cuenta es que serán sólo para socios, y que no habrá expendio de entradas en la puerta del estadio, por lo que desde las autoridades de seguridad recomendaron no asistir si no se ha podido adquirir entrada a través del sitio, ya que además el ingreso se hará únicamente con DNI en mano. No se aceptarán otros documentos ni comprobantes de compra.