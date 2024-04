Cartas de lectores: ¡Tucumán!

Al llegar a casi todos los lugares, pueblos o regiones del mundo hay carteles con mensajes de bienvenida y sobre todo con el nombre del lugar en letras de grandes tamaños, fácilmente legibles para los visitantes y lugar elegido para sacarse fostos. Me llamó la atención cuando un turista me preguntó si faltaba mucho para llegar a Tucumán. ¿Saben dónde estaba? En el cruce de avenida Papa Francisco y calle Beruti de San Cayetano, justo en la rotonda donde el anterior Intendente mandó sacar las grandes letras que decían “San Miguel de Tucumán” en color blanco fácilmente distinguibles, reemplazándolas con otras que dicen “SMT” en color verde con el fondo del mismo color, que requieren que para leerlas uno deba estar a la par; el otro arco, “Monumento al Cubo”, ubicado cerca, requiere que uno esté acostado para leer nuestra identidad. Sea esta una crítica constructiva que me permite sugerirle y solicitarle, respetuosamente, a la Intendenta que haga colocar en las cuatro entradas de la capital siete grandes letras que digan “Tucumán” y en letras más chicas “Cuna de la Independencia”, pintadas con los colores que nos identifican: amarillo (limón), rosa (lapacho), verde claro (cañaveral), blanco (azúcar), marrón (tabaco), ocre (empanadas), morado (arándanos) dorado (milanesas), rojo (frutilla), plateado (luna), verde oscuro (montes), beige (nuestro poncho), rosita (achilata), mostaza (panchuques), azul (puerta de la Casa Histórica), crema (alfeñique), celeste (cielo) y negro (tierra) . Todos adornadas con las más bellas plantas y flores autóctonas de nuestra querida patria chica y volver a ser el “Jardín de la República”. Y que los visitantes se lleven una buena imagen, un lindo recuerdo, y quieran volver.