Dengue en Tucumán: estudiantes de la UNT cuentan cómo hacen para evitar los contagios

Juan Gabriel está esperando su próxima clase en la puerta del anfiteatro. “Uso repelente de 10 horas de duración, a la mañana y a la tarde. Cuando llego a mi casa prendo un espiral. Cierro un rato las ventanas, después las abro”, desarrolla como método de prevención del dengue. Juan Gabriel vive solo: vino de otra provincia a estudiar en la UNT. No consume mucho repelente, ni espiral, por lo que sus compras no son frecuentes. “Debo cuidarme estando solo porque, si me enfermo, no tengo quién me cuide aquí”, comenta.