Francos defendió a Milei en la pelea con Lanata: “El Presidente tiene derecho a opinar lo que le parezca”

“Hay gente que cuestiona la formas y puede ser que algún periodista pueda sentirse ofendido, pero también es cierto que el Presidente a veces puede sentirse ofendido por los comentarios que se hacen de él”, siguió el ministro en diálogo con la radio Cadena 3. “¿Y la calumnias e injurias que le profesan al Presidente en tantas oportunidades? No me quiero referir a un caso particular, sino en general. Nunca he visto a un Presidente que desde la campaña haya sido tan agredido como Javier Milei”, sumó.