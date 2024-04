Jorge Lanata confirmó que hoy presenta dos denuncias contra Milei, una penal y otra civil

La comparación con Néstor Kirchner

"Tiene algunas cosas parecidas a los Kirchner en cuanto a que, frente a un tema, dobla la apuesta, por ejemplo -insistió Lanata-. En ese sentido es bastante parecido. No lo estoy comparando, digo esto porque hay muchos fanáticos de Milei que dicen no, no estás comparando con Cristina. Por ahora, por lo menos por lo que parece, no es comparable. Nadie duda hoy de la honestidad de Milei, de modo que no es comparable. Ahora, en la personalidad, sí creo que hay cosas que son comparables, y bueno, y está este tema. El tema de no dejarse arrinconar, afirmó.