La mamá atleta que se entrena con su hija buscando llegar a los Juegos Olímpicos de París

Hay una anécdota que pinta lo singular del camino que emprendió Casetta detrás de su objetivo. Porque se entiende perfectamente que ella prioriza su rol de mamá, aunque sin dejar de lado sus sueños deportivos. La nota de color viene a partir de sus declaraciones a poco de ganar en el “Semana del mar”: “honestamente, vine a competir desconcentrada. Me olvidé mi ropa, me prestaron cosas, me olvidé mi gorra, que es una parte de mí porque es mi cábala, tiré la otra gorra y corrí con el pelo suelto. Hice cualquier cosa. Estoy en una etapa en que la prioridad es mi hija, que no le falte nada y lo mío pasa a un segundo plano. Pero más allá de eso, me sentí muy bien aeróbicamente”.