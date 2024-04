La mujer y la Luna

- Mi querido sabueso, me diagnosticaron un cáncer terminal y desde entonces sólo los libros de terror me hacen bien; ya no necesito transportarme a distintos lugares y tiempos del mundo, Necesito pincharme fuerte para sentir, nada me conmueve, ninguna belleza me inspira, solo quiero un mazazo. Las novelas de terror son ese desahogo, mi grito bajo el agua.