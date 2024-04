“Músicos tibios”: repercusiones de la guerra entre Lali y Milei

En contraste con las generaciones jóvenes, la actriz e intérprete Nacha Guevara -quien debió exiliarse durante el Proceso de Reorganización Nacional-, se posicionó en Instagram con esta reflexión: “señor Presidente, la violencia verbal es el primer paso de las violencias que le pueden seguir. Ya lo he vivido y sé cómo termina (...). Usted es el ciudadano con más poder en este momento, no pierda su precioso tiempo en desvalorizar todo aquello que no se le parece. Y no nos ofenda, señor Presidente. No nos ofenda. Los políticos pasan, los artistas quedan. Mis 83 años me lo han enseñado".